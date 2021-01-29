Рязань, , 13:31 — REGNUM Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, которого предлагали наградить званием Героя России за участие в ликвидации взрывов на военных складах, ушёл в отставку. Об этом ИА REGNUM 29 января сообщили в правительстве региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов. В тексте документа говорится, что вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства Рязанской области Игорь Греков освобождён от занимаемой должности по собственному желанию с 28 января 2021 года.

Также прекращены полномочия советников вице-губернатора Игоря Грекова на общественных началах — Арнольда Грынина и Владимира Арцыбашева.

Игорь Греков стал известен всей России на большой пресс-конференции Владимира Путина, где рязанская журналистка попросила наградить вице-губернатора высшим званием. «Героизм» чиновника впоследствии был опровергнут, а у полного тёзки Игоря Грекова обнаружили судимость.

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