Киев, , 13:11 — REGNUM Переговоры между Украиной и Россией в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) являются «фальшивкой». Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «НАШ».

По словам политика, он разочаровался в эффективности трёхстороннего формата переговоров.

«Когда я побыл на этих встречах и увидел, что это фальшивка, что они говорят одно, а делают другое… — я сделал выводы, что… договориться в нормальных условиях невозможно», — сказал Кравчук.

Он отметил, что «с Россией то ужиться непросто», а последние полгода показали, что у сторон переговоров нет ничего общего.

Кравчук добавил, что на Россию нужно оказывать «политическое давление»:

«Мы должны действовать, используя их методы — оказывать давление и заставлять Россию выполнять международные принципы, выполнять нормы и принципы международного права и договоренности», — подытожил политик.

Отметим, что вопреки распространённому на Украине мнению, РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь помогает Украине выполнить Минские соглашения, направленные на прекращение войны в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что Украина не будет обмениваться пленными с Донбассом при посредничестве депутат Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, поскольку подобные события должны проводиться на государственном уровне, а не в частном порядке.

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