Минск, , 13:05 — REGNUM «Создавая фактически с нуля суверенную Белоруссию, я, можно сказать, в каком-то смысле вырастил и вас», — заявил 29 января Александр Лукашенко, выступая по видеосвязи перед аудиториями студентов и преподавателей Белорусского государственного университета.

Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко во время выступления перед представителями БГУ сообщил: «Люди моего поколения в свое время мечтали в первую очередь дать детям то, чего сами были лишены: меньше бытовых забот и больше возможностей для развития. С этой точки зрения у вас есть все».

Напомним, белорусские студенты приняли активное участие в массовых акциях протеста против бессменного правления Александра Лукашенко (с 1994 года). Во время ненасильственных манифестаций и митингов многие студенты были жестоко избиты и лишены свободы, оштрафованы и отчислены.

На проведение «идеологической работы» к студентам БГУ 4 декабря прибыла председатель Совета Республики Нацсобрания Белоруссии Наталья Кочанова: она рассказала о проводимой Лукашенко политике и вместо ответа на вопросы о Болонском процессе распорядилась устроить коллективный просмотр «завещания Даллеса» — художественного пропагандистского произведения с якобы речью шефа разведки США Алена Даллеса о планах по моральному разложению граждан СССР.