Москва, , 12:46 — REGNUM Вопрос включения Донбасса в состав России не стоит на повестке дня, заявил 29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Памятник «Твоим освободителям, Донбасс» © ИА Красная Весна

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая накануне, 28 января, призвала включить республики Донбасса в состав РФ.

«Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она не может быть выразителем официальной позиции РФ. Такого вопроса на повестке дня не стоит», — сказал Песков.

Он уточнил, что Москва занимает «весьма ответственную позицию в рамках усилий содействию Украине по регулированию её внутриукраинского кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на интеграционном форуме «Русский Донбасс», главред RT Маргарита Симоньян заявила:

«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей Родины. Мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой».

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