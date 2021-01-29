Москва, , 12:56 — REGNUM Репортаж из здания, которое именуют «дворцом Путина» авторы недавнего «видеорасследования», пока не посмотрели в Кремле. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 29 января журналистам.

«Нет, пока не ознакомились, на это не было времени», — отметил Песков, отвечая на вопрос о ролике телеграм-канала Mash.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о возможном влиянии таких репортажей на восприятие ситуации вокруг крупного объекта недвижимости под Геленджиком. Он напомнил, что это здание не имело и не имеет никакого отношения к главе Российского государства.

Песков заявил также, что никогда не бывал в этом здании.

Ранее Mash опубликовал ролик из так называемого дворца в Геленджике. На кадрах видно, что здание ещё строят. «Это один большой бетон», — заявили авторы ролика.

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