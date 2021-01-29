Киев, , 13:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пошутил над инициативой партии «Батькивщина», представители которой предложили провести в стране пять референдумов. Об этом он заявил 29 января в своём видеообращении.

«Считается, что самое быстрое животное на планете — это гепард. На самом деле, это не так. Это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются. Сначала они были категорически против референдума, но, бац, вуаля — и уже инициируют референдум по пяти вопросам», — сказал он.

Слоганом такой партии может звучать как «20 лет на рынке переобувания», а её логотипом можно сделать мем facеpalm, добавил Зеленский.

Президент Украины напрямую не назвал «Батькивщину», однако из контекста следует о какой политсиле идёт речь.

Напомним, 26 января 2021 года Верховная рада приняла закон о референдуме. Позже Юлия Тимошенко предложила провести пять референдумов по ключевым вопросам, волнующим общество.

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