Стокгольм, , 12:51 — REGNUM Комиссия Риксдага по денежным выплатам приняла решение об увеличении заработной платы парламентариев на 1 500 шведских крон. Таким образом, каждый депутат парламента Швеции будет получать до 69 900 крон (€6 900) в месяц. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что размер заработной платы парламентариев в Швеции определяет специальная комиссия Риксдага по денежным выплатам. Как отметили журналисты, получать 69 900 крон в качестве платы за труд депутаты могут уже в январе 2021 года.

«При заключении, которое легло в основу решения, комиссия приняла во внимание изменения заработной платы, которые были согласованы на рынке труда, а также тот фак, что никаких корректировок оплаты не производилось в 2020 году», — говорится на сайте парламента.