Москва, , 12:39 — REGNUM Вопрос с вхождением Донецкой и Луганской народных республик в состав России не стоит на повестке дня ни прямо, ни косвенно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв журналистки Маргариты Симоньян включить республики в состав России.

«Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», — сказал Песков.

По его словам, в названии состоявшегося ранее форума «Русский Донбасс» «ничего слух не режет», поскольку в республиках живёт «подавляющее большинство русских».

Песков напомнил, что Россия «занимает последовательную позицию по защите русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских».