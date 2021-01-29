Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об административном аресте в отношении двоих граждан, которых привлекли к ответственности за организацию несогласованных массовых митингов и шествий в центре Петербурга в минувшую субботу, 23 января.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 29 января в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по данным полиции, Дмитрий Г. призывал граждан к участию в несанкционированном митинге на Сенатской площади с помощью своего канала в мессенджере. Он был задержан еще до начала акции, утром 23 января, по месту жительства.

Суд вынес решение об административном аресте на восемь суток по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»).

Уже после несанкционированной акции 23 января на Марсовом поле была задержана Ирина Ф., которая в мегафон призывала граждан к участию в акции, а также координировала действия участников в канале в мессенджере.

«На неоднократные требования полиции прекратить противоправные действия нарушительница не реагировала», — отметили в полиции.

По той же по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ 28 января Дзержинский суд вынес решение об административном аресте Ирины Ф. на десять суток.

Напомним, ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредили о недопустимости организации новых несанкционированных акций и сообщили, что такие акции будут пресекаться, а их организаторы и участники — привлекаться к ответственности.

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