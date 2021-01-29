Париж, , 12:21 — REGNUM Глава французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен представила в Национальном собрании законопроект о борьбе с сепаратизмом, альтернативный законопроекту, разработанному командой президента страны Эммануэля Макрона. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Le Figaro.

Как заявила Ле Пен в ходе своего выступления в нижней палате парламента Франции, Национальном собрании, законопроект, ранее представленный Макроном и «укрепляющий республиканские принципы», «затрагивает все религии», в то время как законопроект «Национального объединения» разработан, чтобы «противостоять исламистским идеологиям».

«В течение нескольких десятилетий следовавшие друг за другом правительства позволяли угрозе исламистского террора, который пытается внедрить во Франции собственную модель общества, основывающуюся на тоталитарной идеологии, развиваться в нашей стране», — заявила политик.

Текст законопроекта призывает «запретить открытое проявление и публичное распространение» в кинофильмах, СМИ, книгах и учебниках «исламистских идеологий», а также прилюдное ношение женщинами паранджи.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что законопроект о сепаратизме, 9 декабря одобренный правительством и закрепляющий «верховенство принципов Республики», не направлен «против мусульманства».

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