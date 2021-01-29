Стокгольм, , 12:16 — REGNUM Согласно январскому опросу Novus, лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон пользуется большим доверием у избирателей, чем действующий премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Однако борьба между двумя политика за право занять не только первую строчку в рейтинге доверия, но и место главы правительства в условиях пандемии коронавируса продолжается. Об этом сообщил в своей авторской статье ведущий политический обозреватель SVT Матс Кнутсон.

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Напомним, что, согласно данным опроса, сейчас разница между Кристерссоном и Лёвеном находится в пределах статистической погрешности — 37% против 36%.

«Очевидно, что именно эти два лидера партий пользуются наибольшим доверием среди шведских избирателей. В последние годы это было не так заметно. Не так давно лидер «Христианских демократов» Эбба Буш, лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон и ныне ушедший в отставку лидер «Левых» Йонас Шёстедт — все они показывали более высокий уровень поддержки, чем Лёвен и Кристерссон. Однако пандемия, очевидно, создала политическую ситуацию, которая пошла на пользу сложившимся партиям власти. Правительству постоянно приходится держать планку посредством постоянных предложений и пресс-конференций, в то время как «Умеренные» кажутся ведущей силой в рядах оппозиции», — написал Кнутсон.

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