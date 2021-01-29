Джакарта, , 12:12 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство образования и культуры создаст интернет-магазин для продажи сертифицированных образовательных курсов, сообщает Detik.

Интернет-магазин будет называться Indonesia Cyber Education (ICE) Institute.

Планируется, что образовательным порталом можно будет воспользоваться уже в июле 2021 года.

По данным источника, платформа ICE Institute сможет предложить множество товаров. Пользователям нужно будет найти интересующий их курс, оплатить его, принять участие в обучении и получить сертификат.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве морской безопасности Индонезии пояснили, что задержали 36 иранских и 25 китайских граждан на борту нефтегазовых танкеров MT Horse и MT Freya.

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