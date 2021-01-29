Стокгольм, , 12:33 — REGNUM Ульф Кристерссон, возглавляющих главную оппозиционную партию «Умеренных», обогнал действующего премьер-министра Швеции Стефана Лёвена, став лидером партии, пользующимся наибольшим доверием среди шведских избирателей. Об этом со ссылкой на данные январского опроса Novus сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Сейчас разница между Кристерссоном и Лёвеном находится в пределах погрешности и составляет всего 1%. О своем доверии лидеру «Умеренных» заявили 37% респондентов, уровень доверия премьер-министра Лёвена, занявшего второе место, оценивается в 36%.

«Разница находится в пределах статистической погрешности, поэтому действительно надо сказать, что они пока борются за первое место», — заявил генеральный директор Novus Торбьорн Шёстрём.

Тройку лидеров замыкает лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон — 25%.

В январском опросе Novus приняли участие 1 056 граждан Швеции, обладающим правом голоса.

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