Сеул, , 12:15 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 в Южной Корее начнётся с февраля текущего года. Первыми, кто пройдёт вакцинацию, будут 50 тыс. медицинских работников, тесно работающих с ковид-пациентами в столичном регионе страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, в первом квартале года вакцинацию пройдут персонал и пациенты больниц, госпиталей для пожилых людей, во втором квартале — пожилые люди в возрасте старше 65 лет, в третьем квартале — лица от 19 до 64 лет.

Известно, что первый в стране центр вакцинации будет развернут в Национальном медицинском центре в Сеуле. Позже подобные центры появятся в трёх больницах общего профиля, предназначенные для лечения пациентов с COVID-19 в других частях страны.

К сентябрю текущего года власти страны намерены вакцинировать порядка 70% населения, а к ноябрю — сформировать «коллективный иммунитет».