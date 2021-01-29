Вашингтон,
29 января 2021, 12:09 — REGNUM Новая администрация США
пытается запугать Россию Джо
Байденом
и одновременно
надувает щёки перед общественным мнением в самих США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 29 января, комментируя высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Президент США Джо Байден
(сс) Michael Stokes
Как сообщалось ранее, Псаки, комментируя телефонный разговор президентов России и США, заявила, что Байден «никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина», и «четко передал это» в ходе беседы.
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«Я всегда считал и продолжаю считать, что одна их важнейших черт государственного деятеля — это именно сдержанность. В данном случае, говоря о «несдержанности» Джо Байдена в разговоре с президентом России, Псаки акцентирует то, что уважения недостойно. Это тем более так с учётом возраста Байдена. Другими словами, Белый дом, с одной стороны, пытается нас Байденом запугать, а с другой, — надувает щёки перед своим внутренним общественным мнением.
Действительно, в США за последние годы стараниями Демократической партии произошла значительная накачка антироссийских настроений. Этот факт будет существенно влиять на политику администрации Байдена. Влиять в худшую сторону, прежде всего, для самих США: коридор манёвра сужается.
Что же до России, то показательно, что сегодня в некоторых российских СМИ прозвучала идея о том, что президент России и российская элита боятся США. Это совпадение показательно.
Уверен, что разумные граждане сумеют различить словесную «несдержанность» Байдена и реальные возможности и интересы США. В серьёзных вопросах, особенно там, где Россия сильна, администрация Байдена ведёт себя сдержанно. Об этом говорит, в частности, её готовность продлить договор о стратегических наступательных вооружениях на условиях России.
Значит, в первую очередь следует наращивать силу.
Тем не менее пропагандистский момент сбрасывать со счетов тоже не следует. Владимиру Путину следует сохранять свой имидж сдержанного государственного деятеля — это его конёк. В то же время важно продемонстрировать американцам, что любая реальная несдержанность в отношении России встретит должный отпор. Надеюсь, наши политики и пропагандисты сумеют это сделать«, — отметил Михаил Демурин.