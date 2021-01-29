Киев, , 12:19 — REGNUM Между Донбассом и Украиной не будет обмена пленными при посредничестве депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в комментарии изданию «Апостроф».

По словам Кравчука, никакого обмена не будет, поскольку этот процесс должен проходить на государственном уровне, а не на уровне частных лиц.

Он также добавил, что власти Украины не препятствуют освобождению своих граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Влад Мулык заявил, что уполномоченная Верховной радой по правам человека Людмила Денисова любыми способами пытается сорвать обмен пленными между Донбассом и Украиной.

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