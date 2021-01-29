* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:09 — REGNUM Иностранные войска должны покинуть Афганистан к концу апреля, на это рассчитывают в радикальном движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом представитель катарского политического офиса движения Шер Мохаммад Аббас Станикзай заявил 29 января журналистам.

Представитель движения подчеркнул, что до крайней даты вывода американских и других иностранных военных из Афганистана остаётся лишь три месяца. Большинство из них уже выведены, в стране остаются несколько тысяч военных.

«Мы надеемся, что к концу апреля они покинут Афганистан», — добавил Станикзай.

В движении рассчитывают, что при новом президенте Джо Байдене Соединённые Штаты продолжат следовать мирному соглашению, подписанному в Дохе. Намерение Вашингтона пересмотреть договор не означает, что США покидают его, речь идёт о внутренней процедуре, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в минобороны США заявили, что решение о выводе войск из Афганистана может быть пересмотрено, так как движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выполнило взятых на себя обязательств.

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