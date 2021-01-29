* Талибы — запрещённая в России организация

Москва, , 11:56 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остаются приверженными мирному процессу в Афганистане, заявил 29 января заместитель главы политического офиса этого движения Шер Мохаммад Аббас Станакзай.

«Мы остаёмся приверженными мирному процессу и делаем все возможное, чтобы в Афганистан пришёл мир», — сказал он журналистам в Москве.

Он также выразил уверенность, что Россия сыграет свою позитивную роль в будущем Афганистана и решении кризиса в этой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выполнило взятых на себя обязательств по отказу от терроризма в Афганистан.

По его словам, соглашение с этой организацией рассматривалось в Вашингтоне как «начало конца войны» в Афганистане, однако переговорный путь ни к чему не привёл.