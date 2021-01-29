Кейптаун, , 11:48 — REGNUM В понедельник, 1 февраля, ЮАР получит один миллион доз вакцины от COVID-19 из Индии. Об этом сообщает BBC Africa со ссудой на заявление министра здравоохранения ЮАР Цвели Мхизе.

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Дозы вакцины AstraZeneca будут подвергнуты техническим проверкам по прибытии, включая контроль качества, сказал он.

«Эти процессы займут минимум 10 дней и максимум 14 дней, после чего мы будем готовы распределить вакцины по всем провинциям», — добавил министр.

Ожидается, что в феврале в ЮАР поступят еще 500 000 доз вакцины, а в июне будет закуплено еще 20 миллионов доз.

ЮАР — страна, наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса в Африке. В стране борются с очень заразной мутацией вируса, которая привела к всплеску новых случаев заражения.