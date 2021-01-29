Киев, , 11:38 — REGNUM Министерство инфраструктуры Украины заинтересовано в восстановлении прямого авиасообщения по маршруту Киев — Душанбе. Об этом заявил глава украинского министерства Владислав Криклий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Развитие двустороннего сотрудничества обсуждалось на встрече с послом Таджикистана в Киеве Давлатали Назризодой. Криклий отметил, что Киев заинтересован в развитии сотрудничества в сфере транспорта.

Министр сказал, что основной задачей ведомства остается реализация транзитного потенциала по направлению Европа — Азия, а также повышение качества логистических услуг.

Криклий добавил, что между Украинской и Таджикистаном нет проблемных вопросов в сфере автотранспорта. Кроме того, действующая квота на автоперевозки удовлетворяет украинскую сторону.

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