Москва, , 11:37 — REGNUM Владимир Зеленский объявил, что будет выдвигаться президентом Украины на второй срок. Но, опросы показывают, что он потерял свою популярность, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Зеленский не выполнил ни одно из обещаний, которые привели его на пост главы государства: остались проблемы в ЖКХ, нет мира на Донбассе, нет рынков для продажи украинских товаров и уровень жизни падает.

Но, ему так понравилось быть президентом, что он готов усугублять проблемы и действовать от противного. Вот и с Россией он решил усилить пропасть в отношениях, надеясь, что это одобрят националисты.

Но, во-первых, они тоже хотят кушать. А во-вторых, их все меньше становится. Возможно Зеленский и сам осознает, что это путь в никуда.

Зато можно понравиться врагам России на Западе и, как минимум, получить теплое место в западных телесериалах», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение совета национальной безопасности и обороны республики о расширении санкций в отношении физических и юрлиц из России.

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