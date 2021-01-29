Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о телефонном разговоре президента США Джо Байденом с главой России Владимиром Путиным.

«Он (Байден) никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина, — сказала Псаки в ходе брифинга. — И он, конечно, чётко передал это во время разговора».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января по инициативе американской стороны состоялся первый телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена.

В издании The National Interest отметили, что содержание первой телефонной беседы лидеров двух стран пресс-службы Кремля и Белого дома описали по-разному.

В Белом доме сделали упор на перечисление «обид и претензий» Вашингтона к Москве, тогда как Кремль подчеркивал, что Байден и Путин обсуждали пандемию коронавируса, торгово-экономические вопросы, а также будущее ядерной сделки с Ираном, отметили в NI.

Читайте также: У Путина и Байдена серьёзные разногласия по Донбассу — Песков