Тбилиси, , 11:37 — REGNUM Владельцы десятков ресторанов в Грузии в знак протеста против карантинных ограничений решили закрыть заведения 30 января. Об этом изданию Tabula сообщил вице-президента Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе.

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Он рассказал, что к акции пока решили присоединиться владельцы 70 ресторанов, но их количество будет расти. Кроме того, 30 января представители ресторанного бизнеса выйдут на акцию протеста.

Накануне прошла встреча членов правительства страны и представителей ресторанного бизнеса. Объектам общепита по-прежнему разрешили работать только навынос, объясняя это высокой опасностью распространения коронавируса в кафе и ресторанах.

Напомним, карантинные меры в Грузии действуют с 28 ноября 2020 года. С 1 февраля планируется начинать их смягчение. Объектам питания с этого дня пока разрешили открыться только в Автономной Республике Аджария.

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