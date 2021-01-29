Екатеринбург, , 11:09 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перераспределил обязанности между своими заместителями. Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации региона.

Первый вице-губернатор Александр Высокинский отныне курирует деятельность двух областных министерств — минэкономики и мининвеста. Он будет оценивать эффективность работы исполнительных органов власти и местного самоуправления, а также исполнять обязанности губернатора в случае его отсутствия.

Заместитель губернатора Олег Чемезов теперь отвечает за деятельность министерства финансов, где пока имеется лишь и.о. руководителя после ухода Галины Кулаченко. Чиновник координирует работу управления средствами областного бюджета, Региональной энергетической комиссии и трёх департаментов — госзакупок, информатизации и связи, а также по труду и занятости.

Новому вице-губернатору Алексею Шмыкову дали под кураторство минпром, минприроды, минАПК и департамент ветеринарии.

Как сообщало ИА REGNUM, Шмыков и Высокинский получили свои должности в конце января 2021 года.

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