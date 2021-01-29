Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Верховный суд Пакистана освободил экстремиста Ахмеда Омара Шейха, ранее осуждённого за убийство в 2002 году американского журналиста Дэниела Перла. Власти США возмущены таким решением суда, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 28 января на брифинге.

Такое решение Псаки назвала оскорблением по отношению к жертвам терроризма повсюду, включая Пакистан. Она призвала пакистанские власти как можно скорее изучить варианты действий с юридической точки зрения, в том числе возможное привлечение Шейха к суду в США за убийство американского гражданина и журналиста.

В 2002 году Шейха приговорили к смертной казни за организацию убийства Перла, работавшего в газете The Wall Street Journal. Но в апреле 2020 года суд заменил смертную казнь тюремным заключением. Теперь же экстремиста оправдала коллегия из трех судей Верховного суда Пакистана.

Шейха, возглавлявшего запрещённую в Пакистане исламистскую группировку, признали организатором убийства журналиста, который расследовал в том числе попытку международного террориста Ричарда Рейда взорвать пассажирский лайнер над Атлантикой. Перла похитили в январе 2002 года в Карачи и чуть позже обезглавили. Казнь террористы сняли на видео, запись получили власти Пакистана и США.