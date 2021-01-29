Тбилиси, , 10:35 — REGNUM Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе обвинила бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили в распространении ложной информации насчет «лишней» вакцины от COVID-19 на Мальте. Своё заявление глава минздрава сделала агентству «ИнтерпрессНьюс».

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"Это — полная ложь, — сказала Тикарадзе журналистам. — Власти Мальты заявляют, что у них у самих нет достаточного количества вакцин для собственных граждан. Исходя из этого, любое наше обращение к ним не может быть удовлетворено».

По мнению главы минздрава, Саакашвили, рассказывая о «лишней» вакцине на Мальте, якобы пытается негативным образом воздействовать на население Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Саакашвили заявил, что Республике Мальта вакцины от COVID-19 якобы досталось на 1 млн доз больше, чем там требуется, и мальтийское правительство планирует передать излишки бедным странам. Бывший грузинский лидер обвинил руководство Грузии в бездействии и призвал обратиться к мальтийским властям за препаратом.

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