Вашингтон, , 10:20 — REGNUM У президента Соединённых Штатов Джо Байдена были чёткие цели, которые он хотел передать в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, Байден «никогда не сдерживался в том, что касается Путина или его опасений по поводу действий правительства России».

«И он, конечно, четко передал это во время разговора», — сказала Псаки на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом, в ходе которого стороны выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ.

В МИД России 27 января состоялась церемония обмена нотами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что продление ДСНВ не является достаточным шагом для укрепления глобальной безопасности.

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