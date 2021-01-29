Джакарта, , 10:04 — REGNUM Вооруженные силы Индонезии не будут увеличивать меры безопасности в регионе Северная Натуна в ответ на горячую ситуацию, которая возникла в водах Южно-Китайского моря, сообщает CNN Indonesia.

Ситуация накалилась после того, как авианосец ВМС США появился в акватории Южно-Китайского моря.

В ВМС Индонезии заявили, что индонезийские военные будут проводить обычные операции в районе индонезийского острова Натуна.

Несмотря на то, что Индонезия не имеет территориальных претензий в Южно-Китайском море, Китай часто отправляет свои рыболовные суда в акваторию индонезийского острова Натуна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Индонезии вызвало посла Китая в Джакарте из-за введения Пекином нового закона.

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