Цхинвал, , 10:02 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов потребовал созыва внеочередной сессии парламента 29 января. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Объявленные Бибиловым парламентские сессии на 27 и 28 января не состоялись из-за отсутствия кворума. Ряд оппозиционных депутатов объявили парламенту бойкот и не посещают его с сентября 2020 года.

Глава республики призвал народных избранников не нарушать «конституционную стабильность» и принять участие в заседании. В обращении были обнародованы темы, которые планируется обсудить на сессии: политическая ситуация в стране, внесение поправок в Конституцию, рассмотрение государственного бюджета на 2021 год, а также рассмотрения ряда законопроектов.

Ранее Бибилов заявил, что в случае срыва сессии примет более решительные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, часть оппозиционных депутатов парламента Южной Осетии объявили бойкот парламенту, пока не отстранят от должности генпрокурора страны Урузмага Джагаева. Депутаты заявляют, что он якобы мешает расследованию смерти находившегося под арестом Инала Джабиева, которого подозревали в покушении на министра внутренних дел Южной Осетии.

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