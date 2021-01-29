Киев, , 09:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение совета национальной безопасности и обороны республики о расширении санкций в отношении физических и юридических лиц из России. Это следует их указа украинского лидера, опубликованного на сайте президента республики.

Совет безопасности Украины внес изменения в своё решение от 14 декабря 2020 года. Согласно документу, одно из решений совета засекречено. В новом документе не приводится список лиц, в отношении которых введены дополнительные санкции.

Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины сообщить о новых санкциях профильным ведомствам Евросоюза, США и других стран, а также поставить вопрос о введении аналогичных санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января правительство Украины предложило совету национальной безопасности и обороны республики ввести новые санкции в отношении 13 российских компаний.

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