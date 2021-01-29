Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM Выступления претендентов на пост главы Екатеринбурга не станут транслировать жителям. Об этом сообщил депутат городской думы Константин Киселёв в Facebook.

По словам парламентария, такое решение приняла комиссия по отбору кандидатов. В объединении сослались на необходимость неразглашения персональных данных претендентов, уточнил Киселёв.

«Скорее всего, комиссия решила, что из этих презентаций может получиться балаган на весь город и всю страну», — предположил депутат.

Такие опасения имеют право на существование, считает парламентарий. По его информации, ряд кандидатов пошли на конкурс, чтобы показать его несовершенство.

Как сообщало ИА REGNUM, собеседования с кандидатами пройдут 1−3 февраля 2021 года.

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