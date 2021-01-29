Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Пентагон не видит причин для возможной конфронтации с Китаем из-за Тайваня, заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

«В Пентагоне не видят причин, из-за которых разногласия по поводу Тайваня должны привести к какой-либо конфронтации (с Китаем)», — сказал Кирби журналистам.

По его словам, у минобороны США есть обязательства перед Тайванем по обеспечению безопасности региона, которые будут выполняться.

Напомним, США разорвали дипотношения с Тайванем в 1979 году и установили их с Китаем. В то же время Вашингтон, признавая политику «одного Китая», продолжает поддерживать отношения с Тайбэем, продавая Тайваню оружие на миллиарды долларов. Это вызывало протесты китайских властей на фоне обострения отношений между Тайбэем и Пекином.

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