Тегеран, , 09:49 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф сообщил, что обсуждал с представителями руководства Грузии создание транзитного коридора от Персидского залива к Чёрному морю. Об этом глава иранского МИД написал на своей странице в соцсети Twitter.

«У нас были замечательные дискуссии по расширению многосторонних двусторонних отношений и регионального сотрудничества, особенно по транзитному коридору, соединяющему Чёрное море и Персидский залив», — сообщил Зариф.

Глава МИД Ирана отметил, что во время своего официального визита в Грузию встречался с грузинским президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Георгием Гахарией. Зариф не смог встретиться с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, так как у того выявили коронавирус. Иранский и грузинский дипломаты провели беседу по телефону.

Напомним, Зариф прибыл с деловым визитом в Тбилиси 28 января. До этого он провел официальные встрече в России, Армении, Азербайджане и Турции.

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