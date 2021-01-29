Уфа, , 10:01 — REGNUM Дни Ассамблеи народов Евразии пройдут летом 2021 года в Башкирии. Об этом 28 января сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на заседании в республиканском правительстве.

По его словам, в июле текущего года республика будет принимать международных членов Ассамблеи, экспертов и представителей СМИ.

«Дни Ассамблеи будут приурочены к проведению масштабного мероприятия — Генеральному совету Ассамблеи, который проводится 1 раз в 4 года. Дата начала мероприятия ориентировочно назначена на 3 июля 2021 года, в эти дни в республике также будет проходить Всемирная Фольклориада и делегация Ассамблеи народов Евразии примет в ней участие», — сообщил Назаров.

Также состоятся конференции в сфере международных стандартов ведения бизнеса и маркетинга. На заседании генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов предложил включить Назарова в состав Генеральной Ассамблеи в должности заместителя генерального секретаря. В результате это предложение было принято единогласно.

«Включение Андрея Назарова в состав Генассамблеи позволит более масштабно подходить к решению задач, которые стоят перед Представительством и Ассамблеей», — сообщил Бельянинов.