Уфа, 29 января 2021, 10:01 — REGNUM Дни Ассамблеи народов Евразии пройдут летом 2021 года в Башкирии. Об этом 28 января сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на заседании в республиканском правительстве.
По его словам, в июле текущего года республика будет принимать международных членов Ассамблеи, экспертов и представителей СМИ.
Также состоятся конференции в сфере международных стандартов ведения бизнеса и маркетинга. На заседании генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов предложил включить Назарова в состав Генеральной Ассамблеи в должности заместителя генерального секретаря. В результате это предложение было принято единогласно.