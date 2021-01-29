Саратов, , 09:39 — REGNUM В Саратовской области очередное кадровое назначение в региональном правительстве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Постановлением губернатора Валерия Радаева от 29 января 2021 г. №42 на должность заместителя председателя правительства области назначен Грибов Роман Викторович», — говорится в сообщении.

Его кандидатура согласована с депутатами облдумы. Новый зампредседатель правительства будет курировать вопросы социальной и демографической политики. С 2017 года Роман Грибов возглавлял Энгельсский технологический институт (филиала) СГТУ им. Гагарина, а начинал свою трудовую деятельность в 1990 году в качестве журналиста.

ИА REGNUM напоминает, с 17 декабря 2020 года министерство образования Саратовской области возглавила Ирина Седова. Соответствующее кадровое изменение произвел губернатор.

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