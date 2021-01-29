Улан-Удэ, , 09:33 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об увольнении с 1 февраля 2021 года своего заместителя по экономическому развитию Алексея Мишенина. Документ был опубликован на сайте правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с зампредом правительства с 1 февраля будут отправлены в отставку министр промышленности и торговли республики Сергей Желтиков, глава министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Аюшеев, а также министр по инвестициям Дарья Архинчеева.

Напомним, в начале декабря Алексей Мишенин был задержан сотрудниками ФСБ. Предполагается, что уголовное дело связано с его работой на Новосибирском авиаремонтном заводе.

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