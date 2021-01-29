Москва, , 09:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные решения, принятые депутатами в январе 2021 года, а также назвал самых активных парламентариев.

Так, самым важным решением Володин назвал ратификацию соглашения о продлении договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года. Срок действия ДСНВ истекал 5 февраля 2021 года.

«Если бы договоренность о его продлении на пять лет не была достигнута, поддержание глобальной стратегической стабильности было бы поставлено под угрозу», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Решение этого вопроса стало возможным благодаря президенту России Владимиру Путину, который на протяжении долгого времени вел эту работу и сразу после вступления в должность нового президента США вышел на эти договоренности, отметил парламентарий.

Володин также отметил работу комитета Госдумы по международной политике за оперативную подготовку заявления «Об осуждении политики двойных стандартов в современном мире», а также за работу по отстаиванию интересов России в рамках ПАСЕ.

Среди важных решений он назвал сохранение полномочия делегации РФ в ПАСЕ, несмотря на попытки оспорить их.

Самыми активными депутатами по версии Володина в январе были Галина Данчикова («Единая Россия»), Сергей Гаврилов (КПРФ), Сергей Натаров (ЛДПР) и Олег Нилов («Справедливая Россия»).