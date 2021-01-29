Варшава, , 09:26 — REGNUM 28 января состоялся официальный визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Польшу, где он встретился с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, а также с заместителем главы министерства внутренних дел страны Бартошем Гродецким. Об этом передает Polskie Radio 24.

«В ходе встречи с польскими коллегами мы обсудили двустороннее сотрудничество Варшавы и Будапешта, польско-венгерское единство в рамках внутренней европейской политики. Мы еще раз убедились, что являемся союзниками и должны вместе отстаивать наши интересы перед Брюсселем», — заявил по итогам встречи венгерский министр.

Помимо этого, Сийярто раскрыл, что стороны также обсудили планы продолжающегося с 1 июля 2020 года председательства Польши в Вышеградской группе стран (регионального объединения, в которое входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия).

«Мы будем укреплять сотрудничество в рамках данного объединения. С учетом того, что председательство в Вышеградской группе 30 июня перейдет от Польши к Венгрии, нам был полезен опыт Варшавы в данном статусе», — заключил дипломат.