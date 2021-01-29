Киев, , 09:28 — REGNUM Украина должна разработать и предложить способ реализации положений, записанных в Будапештском меморандуме. Об этом заявил бывший глава СБУ, экс-премьер-министр Украины и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Евгений Марчук 28 января в интервью изданию «Крым.Реалии» (СМИ-иностранный агент).

«Игнорирование Будапештского меморандума является угрозой не только Украине, но и миру, и международному праву. Украина — первая, кто пострадала от несоблюдения этого документа», — убеждён он.

Марчук объяснил, что другие государства скептически относятся к идее ядерного разоружения, видя действия стран-гарантов в отношении Украины.

Бывший политик предложил создать на Украине аналитическую группу, провести «мозговой штурм» и разработать ряд мер по использованию статей Будапештского меморандума. Он отметил также то, что негативно относится к идее возвращения Украиной ядерного статуса.

Напомним, Будапештский меморандум был подписан в 1994 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Германии на Украине Анка Фельдхузен заявила, что Будапештский меморандум не даёт Украине никаких гарантий, поскольку данный документ — всего лишь политическая декларация.

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