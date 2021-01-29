Киев, 29 января 2021, 09:07 — REGNUM Сервис Google заблокировал учётную запись, принадлежавшую бывшему работнику посольства Украины в США Андрею Телиженко. Об этом написал сам Телиженко в социальной сети Facebook.
Напомним, ранее США ввели в отношении Телиженко персональные санкции, обвинив его во вмешательстве в американские выборы.
Как сообщало ИА REGNUM, сервис YouTube заблокировал канал, принадлежавший депутату Верховной рады Александру Дубинскому, на который было подписано около 350 тыс. человек.
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