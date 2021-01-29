Джакарта, , 08:44 — REGNUM Соглашение о воздушных перевозках между Европейским союзом (ЕС) и Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), как ожидается, будет завершено в 2021 году, сообщает Antara.

«Я надеюсь, что мы сможем завершить это соглашение в первой половине 2021 года. Мы начали переговоры примерно пять лет назад, так что время пришло», — заявил посол ЕС при АСЕАН Игорь Дрисманс.

Завершение переговоров по соглашению станет хорошей новостью для более чем миллиарда потребителей в ЕС и АСЕАН, а также для авиационной отрасли, пострадавшей в результате пандемии.

Соглашение о воздушных перевозках между ЕС и АСЕАН станет первым межблоковым соглашением, охватывающим рынки обоих регионов. Переговоры впервые были проведены в середине 2016 года.

По данным Европейской комиссии, соглашение ЕС — АСЕАН принесет до 7,9 млрд евро в течение первых семи лет, а поможет в создании 5700 новых рабочих мест.

Напомним, что ЕС налаживает авиационное сотрудничество, в частности, со странами-членами АСЕАН. Например, в 2009 году с Индонезией было подписано так называемое горизонтальное авиационное соглашение.