Тбилиси, , 08:48 — REGNUM Депутаты парламента Грузии 28 января в третьем, окончательном чтении приняли поправки к закону «Об общественном здоровье», которые устанавливают порядок возмещения ущерба пострадавшим от вакцины от COVID-19.

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Сообщается, что законопроект представил на рассмотрение председатель комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрий Хундадзе. В документе говорится, что государство несет ответственность за любой возможный ущерб, возникший в результате использования этой вакцины, и обязуется оплатить лечение и восстановление пострадавших.

Под новый закон подпадают случаи, когда ущерб здоровью нанесен из-за действий импортера вакцины, ошибки медперсонала или производителя препарата. При этом вакцина, прежде, чем ее начнут ввозить на территорию Грузии, должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, что ранее Грузия перечислила средства на приобретение вакцины платформе COVAX. Планируется сначала привить 20% взрослого населения. Какая именно вакцина достанется Грузии, в Тбилиси не знают, но ожидают, что препарат поступит в феврале-марте этого года.

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