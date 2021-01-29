Ярославль, 29 января 2021, 08:35 — REGNUM Кандидатура Михаила Боровицкого на пост председателя Ярославской областной думы является самой логичной, полагает ветеран ярославской политики Александр Миклин. Этим мнением эксперт поделился с корреспондентом ИА REGNUM.

Михаил Боровицкий
Михаил Боровицкий
Duma.yar.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно Боровицкого фракция «Единая Россия» выдвинет на должность спикера, освободившуюся после гибели Алексея Константинова.

«На сегодняшний день именно в облдуме он самый опытный, самый грамотный. Он возглавлял сельский район, он возглавлял департамент, он был заместителем губернатора, был депутатом и председателем думы. По технической опытности он вне конкуренции. Интересно, что у него есть своё видение, своё мнение. Мы помним, что по пенсионной реформы он вызвал недовольство федерального центра. Михаил Васильевич — оптимальная кандидатура. Она удовлетворяет и депутатов, и губернатора. Депутатов она удовлетворяет, губернатор согласился, может, и с некоторым скрипом. Боровицкий не до осени, он до конца срока работы этой думы», — сказал Александр Миклин.

Как полагает Миклин, перед Боровицким на посту председателя думы будет стоять задача снимать социальную напряжённость, помогая в этом исполнительной власти региона.

«Во времена социальной напряженности (а сейчас есть социальная напряженность, и она вызвана не митингами за Навального и прочими хайповыми вещами, а она вызвана шестилетним экономическим кризисом, ковидом, пенсионной реформой) если бы я не дай Бог был губернатором, я бы ставил перед думой задачу работу по микшированию, по смягчению социальной напряженности. Вплоть до того, чтобы требовать от Москвы денег, денег, денег. Не автобусов старых, а денег», — сказал Миклин.

Не удивлён Миклин и назначением руководителем региональной «Единой России» Ольги Хитровой.

«Разделение постов председателя думы и руководителя регионального отделения «Единой России» тоже очень оправданно, особенно в избирательный период. То, что «Единую Россию» возглавила молодая женщина, почему нет, я бы тоже рекомендовал кого-то помоложе: председателя муниципалитета господина Ефремова, зампреда думы господина Капралова или госпожу Хитрову. На время избирательной кампании нужны люди помоложе, подинамичнее. Сенсаций нет, все в рабочем порядке».

По мнению Миклина, внутренней борьбы в «Единой России» за посты в думе и партии не было. Но были варианты, которые тщательно изучались исполнительной властью региона и в Москве.

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