Вашингтон, , 08:18 — REGNUM В министерстве обороны США знают о публикации британской газеты The Times о том, что американские военные похитили ЗРК «Панцирь-С1» в Ливии, заявила представитель Пентагона Джессика Макналти.

«Мы в курсе публикации британской Times», — сказала она.

При этом представитель Пентагона отказалась отвечать на просьбу подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Напомним, ранее британская газета The Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что американские военные якобы захватили в Ливии и вывезли на авиабазу США Рамштайн в Германии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

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