Пермь, , 07:59 — REGNUM В Перми с 29 января к работе приступает новый заместитель главы городской администрации по социальным вопросом. На эту должность назначен Алексей Грибанов, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметили в администрации, временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин продолжает формировать новую команду мэрии.

Добавим, что Грибанов ранее являлся депутатом гордумы. Работал заместителем председателя гордумы, входил в состав комитета по местному самоуправлению и регламенту, а также комитета по социальной политике.

Напомним, 26 января в отставку отправлена замглавы Перми по соцвопросам Людмила Гаджиева.

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