Кострома, , 07:55 — REGNUM Депутаты Костромской областной думы большинством голосов приняли поправки в Избирательный кодекс региона в первом чтении. Об этом со ссылкой на сайт законодательного собрания сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы

Изменения касаются выборов в органы местного самоуправления и региональную думу и закрепляют возможность электронного голосования и голосования по почте. Также закон даёт возможность сбора подписей избирателей через единый портал госуслуг, при этом количество подписей, собранных таким способом не может превышать 50%.

Также поправки закрепляют возможность трёхдневного голосования на выборах в органы местного самоуправления, в том числе вне избирательных участков. В документе может появиться новая статья, регулирующая проведение выборов в случае введения режима повышенной готовности. Отложить уже назначенные выборы или их дату станет возможным при наличии «угрозы жизнью или здоровью избирателей», решения об этом будут приниматься исходя из особенностей каждой конкретной ситуации.

Положительно о предлагаемых изменениях высказался депутат областной думы Дмитрий Грибков (фракция «Единая Россия»). По его мнению, поправки продиктованы «велениями времени» и обеспечат простоту и прозрачность процесса.

«Мы понимаем, что это веление времени. К сожалению, мы вынуждены жить в период ограничительных мер, но выборы различного уровня проходят достаточно часто. Предлагаемые изменения нацелены на то, чтобы облегчить, упростить и сделать более прозрачными выборные процедуры. Плюс этим меры будут способствовать повышению явки».

Другое мнение высказала депутат областного заксобрания Елена Шахова (фракция КПРФ). Она считает, что часть поправок — в том числе трёхдневное голосование, голосование дистанционным способом и новые требования к наблюдателям сделают невозможным общественный контроль за ходом выборов.

«Голосование по почте и электронное голосование проконтролировать практически нереально, никакой прозрачности это не дает. Возможно, когда-то для этого придёт время, но не сейчас. Отдельно скажу о наблюдателях — теперь политические партии и кандидаты могут направлять наблюдателей только из числа граждан, имеющих прописку на территории субъекта, где проводятся выборы — то есть в Костромской области. Это плохо, поскольку на регион требуется большое количество наблюдателей, одних участков у нас более 600. У каждой политической партии есть профессиональная команда наблюдателей, которые готовы перемещаться из региона в регион, теперь мы этой возможности лишены. Обучить всех своими силами будет трудно», — сказала Щахова.

Вместе с тем, Шахова отметила, что некоторые поправки принесут пользу кандидатам. Речь в частности идёт о возвращении прав партий отзывать членов избирательных комиссий и уточнённых требованиях по подписным листам.

«Некоторые изменения действительно полезны. Если раньше партия на 5 лет выбирала своего члена избирательной комиссии и не могла отозвать его из-за утраты доверия или других обстоятельств, то теперь такое право будет… Многие самовыдвиженцы сталкивались с претензиями избирательных комиссий по поводу заполнения подписных листов. Проблемы возникали, потому что вместе с методическими материалами форма подписного листа не выдавалась — людей посылали на сайт Центральной избирательной комиссии, и так далее. А там очень много сложностей — с маленькой, а не с большой буквы прописал должность, на которую претендуешь, и всё — брак. Теперь такого не будет, избирательные комиссии обяжут давать установленную форму кандидатам. Это вроде бы небольшие, технические, но нужные вопросы», — полагает депутат Елена Шахова.

Отметим, что из 30 присутствующих на заседании думы 28 января депутатов против принятия изменений в Избирательный кодекс Костромской области кроме Шаховой проголосовали ещё четверо человек — Александр Плюснин, Владимир Михайлов, Николай Цвиль и Елена Потешкина. Депутат Ольга Дробышева воздержалась. В будущем законопроект ждут ещё два чтения, в ходе которых изменения будут обсуждены более детально. Следующее заседание областной думы ещё не назначено.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественной палате Костромской области нужно стать публичнее — мнение