Москва, , 07:41 — REGNUM Армения и Азербайджан не смогли окончательно урегулировать вопрос, связанный с обменом военнопленными и другими удерживаемыми лицами в соответствии с принятыми на себя обязательствами, сообщает 29 января РБК со ссылкой на осведомлённые источники с обеих сторон.

Спор между Арменией и Азербайджаном в этом вопросе возник из-за 62 армянских военных, которых взяли в плен под селом Хцаберд уже после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе — в середине декабря 2020 года.

В Баку настаивают, что эта группа лиц «была заслана на территорию Азербайджана в конце ноября 2020 года, спустя более двух недель после подписания трехстороннего заявления, которое предусматривает прекращение огня и всех военных действий». В отношении этих лиц заведены уголовные дела, по некоторым — за «наёмничество», «терроризм» и «военные преступления», поэтому их отказываются выдавать.

В Ереване, в свою очередь, отвергают эти заявления азербайджанской стороны, называя их «вымышленными и совершенно нелепыми обвинениями».

Разногласия Армении и Азербайджана прокомментировал председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. По его словам, они не станут большим препятствием для достижения договоренностей о разморозке экономических и транспортных связей в регионе, что в текущей ситуации имеет большее значение.

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