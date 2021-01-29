Пермь, , 07:35 — REGNUM Правительство РФ разрешило международные перелеты из Перми. Авиасообщение из аэропорта «Большое Савино» с зарубежными странами может возобновиться с 8 февраля, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Решение принято на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обращался к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность включения аэропорта «Пермь» в перечень аэропортов, которым разрешено осуществлять международные рейсы с I квартала 2021 года

Напомним, из-за пандемии весной 2020 года Россия ввела ограничения на осуществление международных пассажирских авиаперевозок. В настоящее время с учетом санитарной обстановки возобновлено авиасообщение между Россией и Финляндией, Вьетнамом, Индией, Турцией, Катаром, Сербией, Кубой, Японией и рядом других стран. С 8 февраля для прямых перелетов также открываются Греция и Сингапур.

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