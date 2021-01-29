Челябинск, , 07:16 — REGNUM Власти Челябинска ищут нового заместителя мэра по городской среде. Об этом заявила журналистам градоначальница Наталья Котова.

Чиновница отметила, что на эту должность уже рассматриваются несколько кандидатов. Окончательное решение будет принято после необходимых согласований, в том числе с губернатором региона Алексеем Текслером. Точно известно, что ставка не будет сокращена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее этот пост занимал Александр Егоров. Но в конце декабря его назначили заместителем министра дорожного хозяйства Южного Урала.

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