Пекин, , 07:00 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Мексики Андрес Мануэль Лопесу Обрадору телеграмму со словами соболезнования в связи с его заболеванием COVID-19, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

В своей телеграмме председатель Си заявил, что как только он узнал о болезни президента Лопеса Обрадора, он тут же решил выразить ему слова поддержки и пожелать ему скорейшего выздоровления.

С начала эпидемии COVID-19, Китай и Мексика помогали и поддерживали друг друга, совместно осуществляя борьбу с напастью. Власти Китая и народ страны поддерживают меры, принимаемые Мексикой в борьбе с опасным заболеванием, добавил Си, выразив уверенность, что страна сумеет его одолеть.